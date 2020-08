Cartas al editor

Después de encomendarme a San Charbel, me dirijo para Tegucigalpa, en el camino recibo el primer mensaje, es un pequeño video de mi mamá, es una explosión de 5 segundos. A primera vista pensé que pasó algo en algún país y que mi mamá quiere saber adónde es. Lamentablemente al ver el video de nuevo me di cuenta que es el puerto de Beirut. Entrando a la capital empiezo a recibir más videos y más fotos de mi país, escuchaba en los videos gritos de mi gente diciendo: “Ya Adra”, que significa: “Virgen María”, no lo niego, salieron mis lágrimas, mi corazón iba más rápido que mi respiración y mi estómago hecho un nudo.

Me quedé paralizado pensando y analizando lo que pasó.

¡Beirut destruido!

Se dice que ser libanés no es una nacionalidad, es un trabajo; ¿qué hace en la vida?

Soy libanés, es cierto, ser libanés es un trabajo que se transmite de generación en generación, cada uno de ellos transmite su felicidad y sus tristezas, lo mismo que sus valores y su amor a la patria.

Ser libanés no es un trabajo de pasatiempo, puede hacer horas de meditación y siempre estar preparado para cualquier noticia.

Ser libanés significa tener un nivel de aguante al estrés sobrenatural.

Si un drón israelita pasa las fronteras de Líbano o si Estados Unidos pelea con Irán o si está la guerra en Siria, todo Líbano está en oración para que no suceda nada en Líbano.

Ser libanés es un trabajo repetitivo, mezcla entre fe y escepticismo; para algunos es amor a Líbano, pero no pueden vivir allá y otros no están conformes, pero no pueden vivir fuera de Líbano.

Ser libanés es un contrato de por vida, se puede salir de Líbano, pero Líbano no te va a dejar nunca, aunque vivas en Danlí.

A mis hijos: Imad e Hyame Dagher, ustedes son mi Líbano y no hay ninguna injusticia que dure porque pronto estaremos juntos por la vida, pase lo que pase, esta sangre libanesa es más grande que cualquier tipo de injusticia y maldad.

¡Pronto… pronto… pronto se hará justicia!