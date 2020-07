Cartas al editor

Aquellos que pueden leer pero que no entienden lo que leen. Las personas que administran la educación deben buscar nuevos paradigmas que de verdad ayuden al impulso verdadero de país, pues como dijo Noam Chomsky, el propósito de la educación es mostrar a la gente como aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es el adoctrinamiento. Es decir una estratagema, método obsoleto que la mayoría de los docentes siguen utilizando en sus aulas, a los estudiantes se les enseña a repetir, no a pensar por ellos mismos, pues son pocos los profesores que tienen claro los conceptos de método, enfoque y técnica, pues el plan de estudios que sirve para presentar el material, esa organización de la información es el método, la técnica es un as bajo la manga que tiene cada docente, ya que es un truco preciso y concreto que sirve para alcanzar un objetivo inmediato, puesto que cada estudiante tiene su forma peculiar de aprendizaje, y el enfoque, por su parte, es un conjunto relacionado de supuestos que representa la naturaleza y la enseñanza de la lengua.

Se espera que la enseñanza sea lo más axiomática posible, administrar bien los recursos en educación no es solo saber manejar bien las finanzas, la transparencia pues, sino también invertir para que la educación se vuelva de calidad, en capacitar docentes, en crear conciencia con los alumnos, en que la educación extienda sus tentáculos a todos los rincones de la nación, ya que hay muchos con sed de saber pero que los oprime la ignorancia, hay que fomentar la educación como la panacea que puede revertir todos esos males que tienen atrapadas en sus abyectas garras las oportunidades de los más necesitados, pues el oxígeno para tener una mejor sociedad se encuentra en las bibliotecas, en la juventud, en los niños, esos a los que aspiramos cambien el rumbo de este barco a la deriva en el cual llevamos décadas, puesto que los que nos manejan tampoco saben qué rumbo llevan, sin olvidar que educación tiene unos pilares fundamentales, alumno, docente y padre de familia, son los encargados de portar la espada de la sabiduría.