Cartas al editor

Un maestro jubilado, en distintos niveles educativos reflexiona, medita, analiza y recuerda todos los momentos agradables y positivos durante el ejercicio de su profesión; desde el momento en que se graduó hasta el día en que lo nombraron en su cargo recuerda sus experiencia felices y tristes, que le sirvieron en transcurso de su trabajo.

Cuánto desearía volver a tener esas experiencias, extraño a mis compañeros de trabajo, cuando departíamos y aprendíamos algo cada día y las caritas inocentes de mis alumnos, quienes a veces me levantaban el ánimo, con sus sonrisas o una flor que me llevaban al aula; los padres de familia que me colaboraban, ya que ellos eran los que mejor evaluaban mi enseñanza, con el aprendizaje de sus hijos. Siempre sentía aquella satisfacción cuando uno luchaba para que el niño superara en su preparación académica, pues el verdadero maestro se realizaba cuando aplicaba un método que le funcionaba mejor para que el educando asimilara los conocimiento.

Hoy en tiempos de confinamiento, recuerdo a todos mis alumnos que formaron parte de mi vida profesional, algunos se casaron, otros se hicieron profesionales, unos fueron a buscar nuevos horizontes a otros países y otros se estancaron por no tener recursos económicos, sin embargo, estos aprendieron algún oficio, el cual les ayudó a sobrevivir con sus familias.

Esta pandemia nos ha tocado lo más profundo de nuestro ser, y nos llama a reflexionar para ser mejores cada día, desaprender malos hábitos, fortalecer la fe, ser solidarios, amar al prójimo, sentir el dolor ajeno como si fuera el propio, incrementar el amor hacia nuestra familia, amigos.

Distraigámonos, acerquémonos más a Dios, tengamos salud mental, cultivando la lectura, bordando, pintando etc. Pidamos con fe a Jehová para que esta pandemia termine, para volvernos abrazar con nuestros seres queridos y que Dios tenga misericordia para la humanidad, así sea.