Cartas al editor

Cuando pierdes a la mujer que te trajo a este mundo se pierde parte de ti, esa parte se va.

La colección de datos y experiencia forma la unidad entre ella y vos. Perder a un ser querido es uno de los peores retos que debemos enfrentar y superar con períodos de tristeza, dolor y mucha fuerza emocional.

Estamos obligados a reconocer que a nuestras madres les debemos la mitad de su herencia genética.

La existencia de mi madre dio inicio el 6 de junio de 1946 y se perdió el 12 de junio de 2020. Estoy luchando con este golpe que me produce confusión, escucho su voz desde mi interior, miro su silueta caminar en toda la casa.

Esto promete ser raro sin regaños, sin besos ni abrazos, es el primer domingo, después de 47 años de estar juntos, que no me puede ofrecer un cariño.

Ella ya no podrá ejercer su actitud protectora y efectiva, pero quiero preguntarle: “¿Qué tal estás mama?, No estás saliendo a la calle, ¿verdad?”.

Ella siempre me acompañó sin esperar nada, me enseñó que uno debe ser fuerte, honesto, el deber ser de un hombre, sin prejuicios.

Siempre estaba corrigiéndome de los miles de errores que ella me conoció.

Ella no era mi conciencia, yo fui su reflejo, su mejor obra; ella mi mejor artista.

Sus lienzos y pinceladas están frescas, aún se siente su aroma, sus manos en mi rostro, cuando le decía: madre, no puedo, y me rodaban las lágrimas por ese sentimiento de impotencia que me cubría, ella limpiaba esas gotas con sus atenciones y me decía: tú puedes lógralo.

Ella siempre fue un verdadero ejemplo, era tesonera, luchadora, al punto tal, que el día de su partida luchó con ahínco, pero no pudo triunfar, desgraciadamente, se fue regañándome, entre sus frases dejó que escuchara... “abrázame, me estoy muriendo, puta, acciona, acciona ”.

Así de fuerte era Virgilia Cruz Donaire.