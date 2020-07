Cartas al editor

Freire ha sembrado, sin duda alguna, paradigmas de educación que pueden ser aplicables a distintas realidades, pero no por eso se debe hacer un análisis antes del contexto de la realidad con la que se vaya trabajando. Para ponernos en tono con la actualidad, la virtualidad como tal debe ser bastante llamativa tanto para niños como jóvenes si de educación hablamos, pues en el mundo esta es la nueva tendencia de enseñanza, las administraciones actuales deben enfocarse en profesores que sepan desenvolverse, o que por lo menos estén dispuestos a desaprender para volver a aprender de una realidad que para la mayoría de ellos es nueva, y que poco o nada se han sociabilizado con ella, además ya para el nuevo mundo el uso de las TIC era un fenómeno que no se venía dando hasta hace poco, en países como el nuestro.

Un buen modelo educativo siempre nos encaminará a que afiancemos nuestra cultura, a que desarrollemos el pensamiento crítico y a que la educación de calidad sea vista como una prioridad y no solamente como un requisito, para ello el estudiante debe mejorar estas destrezas comunicativas, hablar, escuchar, entender lo que se lee y escribir bien, palabras del Dr. Calos Lomas García, del Instituto de educación secundaria, Gijón España, pues la educación en el país necesita actualizar sus paradigmas, ya que los países que de verdad se interesan por mejorar la calidad de la educación aconsejan una enseñanza horizontal y ya no vertical, es decir, en el aula de clases el profesor ya no debe ser el dios y el alumno quien repite para satisfacer al profesor, pues el estudiante también puede opinar, puede aportar ideas y ser partícipe de crear su propio conocimiento.

Los textos de los centros educativos muchas veces no son los adecuados, no hay un veedor que regule eso, los profesores no todos tienen una base pedagógica, en las escuelas no hay un programa que de verdad funcione para que los niños desde pequeños tengan el hábito de la lectura, pues ahora la nueva generación analfabeta es.