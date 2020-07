Cartas al editor

Cuando el presidente JOH tildó en los medios “Como malnacido a todo aquel servidor público y empresario que abusa de esta emergencia sanitaria que vive el país por el virus covid-19”, y a quienes les advirtió que de «agarrarlos con las manos en la masa» irán a parar a la cárcel; lo que les espera es la cárcel. Tómenme la palabra, sería un malnacido el que haga eso”. Será que al momento de dar esas declaraciones el Presidente no se imaginaba o desconocía por completo el posible “robo del siglo” que se tramaba desde la oficina del director de Invest-H, el abogado Marco Bográn Corrales (inocente hasta que se demuestre su culpabilidad), en la compra de hospitales móviles a 48 millones de dólares a una supuesta empresa de maletín. Sin embargo, una vez que se destapó la olla por parte de la prensa de investigación e instituciones que comenzaron a sospechar que algo estaba mal en esa compra de emergencia, el mandatario no se involucró directamente o citó a Bográn Corrales para que le diera su versión de los hechos, pues el funcionario ha sido poco convincente sobre los señalamientos en el manejo del dinero durante esta pandemia. Era una responsabilidad del Presidente exigirle una explicación y de no ser convincente pedirle su renuncia. La duda siempre quedará en el aire, pues se supone que el mandatario es el hombre mejor informado, el que vela por los intereses de la nación, la salud del pueblo y del manejo correcto de su patrimonio. El problema en Honduras siempre ha sido que los funcionarios en los que el pueblo confía delicadas funciones piensan que estar en un cargo ejecutivo es un cheque en blanco que se les otorga para que hagan y deshagan con los fondos que están bajo su responsabilidad manejar. Según se ha manifestado en los medios de comunicación, Marco Bográn Corrales ganaba un escandaloso sueldo de 231,932.06 lempiras al mes. Yo pensaba que el escándalo del IHSS que protagonizó por una avaricia desmedida el exdirector Mario Zelaya Rojas era para Ripley, pero Marco Bográn se voló la barda.