Cartas al editor

Inteligente, sociable, investigador, carismático y un apasionado del periodismo, así era Julio Ernesto Alvarado y Pereira, quien de acuerdo con amigos cercanos falleció de cáncer a la edad de 70 años.

Su esposa era doña Carmen, con quien procreó tres hijos: Julio Ernesto, Fred y Josiel, este último ya fallecido.

Al colega Alvarado lo conocí el 2008 cuando inicié a laborar con él como reportera de fin de semana cubriendo la nota roja en su noticiero Mi Nación, cuyo lema era “Algo bueno en el país”. De hecho fue mi primer trabajo formal, laboré con él un año y seis meses, los que fueron suficientes para aprender su estilo, en la redacción de reportajes, Julio Ernesto tenía un estilo peculiar de publicar las noticias, hacía fuertes críticas a funcionarios públicos o actos de corrupción a través de su sección “Las 10 de mi nación” (donde cada una de sus narraciones las llamaba “Flash”), además tenía una sección llamada “Honduras Desconocida” en la cual publicaba reportajes turísticos de diferentes lugares de nuestra nación, siempre concluía el reportaje con la frase “Porque Honduras es un gran país”…

Julio tenía una voz de locutor envidiable, al leer sus guiones previo a la edición de sus reportajes turísticos, le daba vida a sus historias, y realmente motivaba a la teleaudiencia a visitar esos lugares tan bellos.

Durante laboré con él, recuerdo algunos llamados de atención (por no tener una edición a tiempo, por algún dato equivocado en mi redacción, etc.) porque eso sí, como todo jefe, Julio era exigente y un poco enojado, sin embargo, hubo otras ocasiones en las que me felicitó.

En su amplia trayectoria profesional fue acreedor de varios reconocimientos, actualmente se desempeñaba como diputado por el partido Libre al Parlamento Centroamericano (Parlacen), del cual se había ausentado por su enfermedad, la que apagó su voz. Sin embargo, su legado profesional brillará por siempre para quienes lo conocimos y para el periodismo hondureño.