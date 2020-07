Cartas al editor

Todo país de primer mundo o que quiere apostar a llegar a serlo lo hace con la educación, claramente no es el caso de nuestra nación, pues en la capital de Honduras hay centros educativos en precarias condiciones y el que dirige la educación media es un ingeniero agrónomo, demostrando que el gobierno que nos dirige también tiene una mala administración y, por ende, ha hecho una mala gestión, pues las políticas que hasta el momento se han aprobado en poco o nada han favorecido la educación, y un país con educación mala —al igual que una institución— goza de una mala reputación, nadie quiere invertir en un país donde sus índices académicos son bajos, y si formara mi propio instituto y brindara educación que no es de calidad, pocos serán los interesados en querer formar parte de él, pues aunque la educación no esté vista como un negocio como tal, se debe manejar, planificar y organizar de manera muy eficiente para que los resultados sean los mejores, ya que esas personas a quienes se les brinda educación serán un factor determinante para la sociedad.

En lo personal pienso que para los gobiernos debe ser prioridad el que las instituciones educativas sean formadoras de un proceso de calidad de aprendizaje. Es importante distinguir la diferencia entre gestión administrativa y gestión política, pues tanto el objeto de atención como la perspectiva de estudio son diferentes, al igual que los resultados que espera el ente gubernamental. Para entender estos conceptos de gestión educativa y administrativa nos debemos preguntar: ¿Qué es administrar? ¿Qué es gestionar? ¿Qué es educar? Y finalmente, ¿para qué y qué logro con todo este conjunto de elementos? Una vez que la administración tenga bien definidos los parámetros a seguir, y establezca sus objetivos, debe decidir cuál será el modelo a seguir, o el que se piensa implementar, pues el modelo debe estar diseñado para las necesidades de la región, un modelo que aplica para EUA difícilmente puede adaptarse a la realidad de Latinoamérica porque es totalmente distinta, la educación debe tener un eje transversal entre la gestión y la administración, como ya dije anteriormente.