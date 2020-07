Cartas al editor

Haré un planteamiento sobre la importancia de la gestión educativa, y de una adecuada administración, es decir, un matrimonio entre ambas puede llevar a que un país del tercer mundo como el nuestro dé sus primeros pasos para despegar al tan anhelado desarrollo, buscando por medio de objetivos organizacionales el desarrollo individual, pues la Secretaría de Educación es una empresa con una gran responsabilidad: brindar educación de calidad, con tecnología, con modelos actuales, y que cree el ambiente propicio para que el estudiante pueda desarrollarse de forma óptima y poder sentirse pleno, para eso es importante que las instituciones sepan optimizar sus recursos, pues un mal manejo de los mismos puede llevar a que la institución vaya al fracaso.

Es importante destacar la importancia de un líder que sepa guiar, gestionar y delegar de manera correcta todas las funciones y que vayan enfocadas al buen aprendizaje del estudiante, tal y como lo dicen Davis y Thomas (1999), que el liderazgo de la instrucción significa “aquellas acciones que asume un director, o que delega en otros, tendientes a impulsar el avance en el aprendizaje del alumno”.

Países como Filipinas, que desde un par de años atrás han cambiado de forma radical su sistema educativo, son ejemplo claro de una buena gestión y una buena administración, pues educan a los niños desde pequeños a comer sano, una educación integral, en donde el conocimiento no solamente está en los libros sino también en la práctica, en crear un ambiente propicio para los profesores, pues estos son parte fundamental del proceso de aprendizaje, ya que son el ducto comunicador entre el conocimiento y el estudiante; pues tanto el director como los profesores deben tener una visión clara de lo que se quiere lograr, otro eje que no se puede quedar por fuera de este proyecto es el gobierno, pues este es el ente veedor de las instituciones educativas, o al menos eso dice la teoría, porque se está poniendo en juego el futuro de una nación, pues todo país de primer mundo o que le quiere apostar llegar a serlo lo hace con la educación. Claramente no es el caso de nuestra nación.