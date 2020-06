Cartas al editor

La corrupción queda una vez más al descubierto, una de miles de veces más, ahora se siguen viendo situaciones que solo en Honduras se ven, hacer una compra de millones sin que dicha empresa te dé un comprobante de pago, mientras que nuestro país vecino El Salvador inaugura en tiempo récord un hospital de gran calidad, nada comparado con las carpas que en Ebay valen 600 mil lempiras pero acá el gobierno las compra a cinco millones, somos ejemplo de lo que no se debe hacer durante una crisis.

La situación se sigue agudizando cada día más para la sociedad hondureña, pues los médicos están trabajando sin equipo de bioseguridad, no hay insumos en los hospitales, bueno, nunca ha habido, pero en marzo prometieron tantas cosas que a mitad de año el colapso del sistema sanitario ha demostrado que muy poco han hecho contra la crisis, multa para el que no use mascarilla, pero el majestuoso gobierno se encargó de suplir con mascarillas de tela de camiseta al pueblo, mientras sus funcionarios usan KN95, y también me parece abyecto que el Cohep diga que la economía informal sea la culpable del cierre de la “reapertura inteligente”, pero los hondureños son testigos que los primeros que nos dieron la espalda fueron los empresarios: para empezar nunca han pagado el salario mínimo, explotan a sus empleados, no tienen derecho a casi nada, y ahora siguen las malas administraciones afectando al más desprotegido, tanto dinero que han sacado y ni tan solo una decisión que favorezca al pueblo, el estrés, la incertidumbre están “enamorando” cada día a más compatriotas, pues solamente los altos funcionarios no han sido afectados por esta crisis.

A los maestros, a hoy 24 de junio de 2020, no les han pagado el décimo cuarto mes, asumo yo que a los diputados no se les atrasa su salario, dijeron que iban a contratar más personal de salud, pero compraron más patrullas para que la gente que padece de covid tome oxigeno de ellas. Ya acá no sorprende nada, ya acá los robos son descarados, la salud y la educación están siendo lapidadas, y todos nos seguimos preguntado dónde está el dinero.