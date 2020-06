Cartas al editor

Cuando era niño, mi madre nos daba a mis hermanos mayores y a mí una cucharada diaria de aceite de bacalao. En ese sentido yo era el más indisciplinado y me hacia el “difícil” cuando llegaba la hora indicada de tomar la “dosis”. Mi mamá decía: “No me hagás ese berrinche Dennis Fernando y abrí la boca”. Casi llorando le preguntaba “por qué me da aceite de bacalao todos los días si yo no estoy enfermo, no es justo”, y mi madre me contestaba: “pues por eso no estás enfermo, niño”. Había días en que quizás mi madre, por algún motivo o cansancio, se le olvidaba darnos la “cucharadita” (en realidad era un cucharón), mi hermana mayor Diana era la encargada de recordarle “mami, ¿y a Dennis ya le dio bacalao hoy?” y me sacaba la lengua y mi mamá decía “se me olvidó, tráeme ese niño para acá inmediatamente”. El aceite de bacalao es un suplemento nutricional que tiene muchas propiedades entre las que destacan: alta cantidad de vitamina D, aporte de vitamina A, reducción de las inflamaciones, antioxidante, mejora el dolor de las articulaciones, protege las enfermedades oculares y reduce la depresión. Todavía se encuentra en el mercado, actualmente viene en cápsulas o pastillas con un sabor mucho más mejorado y, por lo tanto, agradable. Su ingesta diaria nos garantiza la salud visual, especialmente la nocturna, el fortalecimiento del sistema inmune, la prevención de enfermedades y la reproducción, e incluso ayuda al funcionamiento regular de los riñones, los pulmones y el corazón. Sin embargo, no todos lo pueden consumir. Según los expertos “deben evitarlo las personas asmáticas, las que toman anticoagulantes como la warfarina y las mujeres embarazadas. Una sobreingesta de vitamina A puede conllevar defectos congénitos en el feto. El aceite de bacalao contiene alta cantidad de vitamina D y los resultados obtenidos arrojaron que en los países donde se han producido más muertes por el covid-19 existía en la mayoría de pacientes baja presencia de este compuesto. La vitamina D es esencial para el sistema inmune. Hay que tomar aceite de bacalao entonces.