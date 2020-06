Cartas al editor

Nuestra querida y amada Honduras está ante el reto más grande y difícil de su historia, ni los expertos pueden predecir con precisión lo que sigue, quizás lo peor esté por venir o quizás estamos viviendo los momentos más difíciles de esta pandemia. Siendo honestos y sinceros, ningún gobierno estaba preparado para esto, el reto es titánico y ningún gobierno del mundo puede superar esta pandemia que a su paso deja una estela de muerte y una crisis económica posterior.

Honduras solo podrá superar este momento crítico de su historia cuando todos entendamos que nuestra tierra nos necesita a todos y cada uno de los que nacimos en ella, solo podremos salir del agujero cuando comencemos a entender que si no unimos nuestras fuerzas en pro del bienestar común no podremos ver la luz al final del túnel. Sin duda este es el tiempo para poder entender que si seguimos divididos, criticando todo lo que se hace sin hacer nada y solo esperando que nuestra patria caiga en un abismo del cual no haya retorno, no podremos superar este nubarrón oscuro.

Ya es el momento de pensar en el bienestar de todos los que nacimos en esta tierra, este es el momento de despertar el alma valiente que todos tenemos y ponerla al servicio de patria. En este mar de diferencias, claro que hay quienes están a la espera de que la pandemia se vuelva incontrolable, pero yo quiero darles a ellos una mala noticia, el covid-19 no podrá vencernos, el covid-19 nos está haciendo daño, nos está golpeando, nos tiene contra las cuerdas, pero no nos va a noquear, porque los hondureños somos expertos para navegar en contra de la corriente, los hondureños somos expertos en las batallas imposibles, y para rematar, el Creador de todo está de nuestro lado, luchando por nosotros, y es posible que la pandemia se vuelva incontrolable y que rebase todos los pronósticos, aún así tenemos que levantarnos de las cenizas y volver a empezar.

Eso es Honduras, tierra en la que la única opción que hay es levantarse de los escombros, sacudirse el polvo.