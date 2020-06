Cartas al editor

Debido a la pandemia que llegó al país, el endeble Estado que tenemos no ha sido capaz de enfrentar las distintas crisis que se han venido desatando, pues crisis siempre han existido, pero ahora las lluvias harán más daño, el desempleo será más lapidario y lo vulnerable será más vulnerable. La economía desde hace unos años se ha venido desangrando, pero ahora con la crisis le ha dado la estocada que la puso de rodillas, el lempira sin motivo alguno dicen algunos expertos se ha ido devaluando, la canasta básica está a precios muy elevados, las medicinas que favorecen el sistema inmunológico igual, estamos en una nación donde cuando llega la tragedia el pobre es al que golpea más fuerte, pues todos hacen fiesta, y a la mayoría de la piñata solo les queda el papel y los confites que nadie quiso.

Si antes no se habían construido escuelas ahora menos, si antes los hospitales eran precarios ahora más, acá los políticos piensan en oportunidades para seguir comiendo de la Res-Pública, como el excelente coprófago, pérfido, y dinosaurio del Congreso Nacional, Ramos Soto, que quiere quitarle la única oportunidad a la juventud que tiene para cambiar de estilo de vida, y dijo que hay que privatizar la educación superior, con otras palabras pero con esa intención, que dicho sea de paso ha tenido secuestrada una clase política que al parecer no tiene escrúpulos ni corazón en un país donde las oportunidades con el paso del tiempo se apagan más rápido, y como el problema es mundial, ahora no tienen ni para dónde emigrar nuestros desprotegidos compatriotas, pues en los hospitales ahora ya no hay camas, porque el salario mínimo ahora lo pagarán menos empresarios, porque la verdad está silenciada, porque nuestra Honduras está indefensa.

Estamos frente a una crisis histórica, atravesando hechos sin precedentes, donde se prometen grandes cosas en grandes medios, y que esos grandes medios se quedan callados y sin reacción alguna al ver que de los 94 hospitales que prometieron ninguno de ellos se ha empezado a construir, y que tampoco lo harán, pero por poderoso que sea un imperio el mismo tiempo se encarga de acabarlo y dejarlo en ruinas.