Cartas al editor

A casi tres meses de la cuarentena, debemos reflexionar qué hemos aprendido en estos días de encierro. ¿Hemos tomado consciencia de los que nos ha pasado como seres humanos y al planeta? O simplemente hemos vivido este período de forma automática, en una rutina robotizada en donde despertamos, vemos televisión, nos alimentamos, hablamos con nuestra familia, pasamos en redes sociales, dormimos y al siguiente día lo mismo…

En mi caso particular he disfrutado el tiempo en familia, estudiado ingles en línea, he recibido conferencias virtuales, apliqué a dos oportunidades de trabajo y a un curso en el extranjero, he leído, hecho ejercicio, etc., etc.

Sin duda alguna cada persona es un caso diferente, con problemas, necesidades y prioridades distintas, algunos con hijos, casados, divorciados, solteros, estudiantes, niños, trabajadores de la salud, entre otros.

Cada quien tendrá un historia qué contar, algunas agradables y otras de sufrimiento, como aquellos que han perdido un ser querido ya sea a causa del coronavirus u otra enfermedad.

Sin embargo, lo importante es tener en cuenta que después de la tormenta viene la calma, que después de la noche viene el día, sale el sol y siempre tener presente que mientras haya vida hay esperanza…

La vida continua, y debemos vivir más conscientes, valorar la vida nuestra y la de nuestros seres queridos, con la dicha de que sobrevivimos y que tenemos un propósito en esta vida, de replantear nuestras metas y esforzarnos para hacer nuestros sueños realidad y para cumplir nuestras metas hay varios secretos, como: ser positivos, la constancia, la perseverancia, la visualización y la acción.

Es esta oportunidad, los invito a seguir caminando firmes y enfocados en sus planes, a tomar decisiones sabias porque un maravilloso porvenir nos espera.

“El mundo que anhelas puede ser conquistado. Existe, es real, es posible, es tuyo”: Ayn Rand.