Cartas al editor

La crisis causada por el virus SARS-CoV-2 ha afectado a todos los sectores de la población a nivel mundial, trayendo a su paso muerte, luto y dolor. Esto sin duda alguna ha generado muchos cambios a la cotidianidad. La normalidad a la que nos habíamos acostumbrado, quizá ya no exista más. El mundo se ha modificado drásticamente y nadie estaba listo para ello. Uno de los sectores más afectados a nivel mundial ha sido el sector educativo. En todo el planeta millones de niños, jóvenes y adultos tuvieron que dejar las aulas de clases este año a causa del nuevo coronavirus. Honduras ha sido especialmente afectada, ya que la crisis de salud, se añade a las crisis económicas, políticas, sociales, convivenciales que se tenían. Estas creadas por un sistema anticuado, corrupto y corruptor en el que los derechos fundamentales pasan a un segundo plano en el cual, al parecer la economía y los negocios, valen más que la vida misma. Según datos del PNUD, la desigualdad en nuestra región se acrecienta, siendo América Latina la región más desigual del mundo. Asimismo, según cifras del Banco Mundial 48.3 por ciento de la población de nuestro país vive en condición de pobreza, teniendo uno de los índices de desigualdad más altos del mundo y una de las clases medias más pequeñas en América Latina. Lo cual facilita las violencias estructurales ejercidas en contra de los grupos más desfavorecidos. ¿En estas condiciones es posible desarrollar una educación holística, integral que permita el desarrollo de las personas? Ante la pandemia se ha optado desde la estrategia de “digitalización de los espacios pedagógicos” hasta la “educación a través de la televisión y la radio” mismas plantean una no tan sutil exclusión. En la cual las familias que tienen los recursos económicos pueden continuar su formación e instrucción, y las demás no. Creándose una especie de “analfabetismo del siglo XXI” repitiéndose el ciclo de la exclusión y marginación. ¿Cuál es la efectividad de los métodos pedagógicos utilizados en la época de cuarentena en la formación profesional y humanística de los estudiantes?