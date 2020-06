Cartas al editor

Este relato, cabe aclarar, es una perspectiva muy personal de varias teorías que andan circulando en internet, y que tiene como finalidad, si para usted tiene lógica mi análisis y mi recopilación de información, hacer que pierda el miedo frente a una pandemia que a muchos los está matando pero porque les causa mucho estrés, aclaro, que también me baso en lo que han dicho varios médicos tanto nacionales como internacionales.

En el mundo hay varias organizaciones que no me cabe la menor duda tienen como fin influenciar para luego dominar las masas, pues la situación que se ha visto a nivel mundial fue una de las tantas predicciones de un programa estadounidense, aquel de la familia amarilla, y ya han acertado sobre varias cosas, también supe sobre una teoría de los poderosos del mundo que se reúnen año con año para buscar la manera de seguir controlando el mundo y, por ende, la economía, y un factor que ha sido clave para hacer que las personas obedezcan es el miedo, y esa no es una técnica nada nueva, pues las personas de mayor edad están atemorizadas y hasta paranoicas a raíz de todo lo que los medios dicen sobre el virus, un virus que aunque no han encontrado cura, dicen, se elimina con cloro y detergente o jabón, luego dijeron que dura horas en ciertas superficies en unas más que en otras, a lo que unas doctoras una de El Salvador y la otra Argentina, dijeron que entonces teníamos un súper virus que es muy resistente, el virus del VIH en el ambiente, en unas horas muere, pero el covid-19 según han dicho puede durar horas en la ropa o en superficies metálicas, y por qué dice la OMS que hay que tener cuidado en usar medicamentos como la hidroxicloriquina, solo por dar un ejemplo, si el covid es la combinación de una gripe, tos, fiebre, y el agregado que daña los pulmones.

Finalizando, he visto tanta gente que sale a diario, gente que juega fútbol todos los días en los campos de sus colonias, y pienso qué rápido se hizo inmune esta gente, o nos han mentido haciéndonos creer que este virus es altamente contagioso.