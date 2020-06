Cartas al editor

No es nuevo que la pobreza que nos caracteriza agudiza aún más la emergencia que estamos viviendo en nuestro país, es muy doloroso conocer las precarias y penosas experiencias que viven nuestros hermanos hondureños, familias enteras que cumplen una cuarentena y con la angustia del día a día, de no tener qué ofrecer alimento a sus hijos, son situaciones que rompen el alma y que dejan una sensación de impotencia al saber que nosotros los simples mortales no podemos hacer mucho para mitigar este sufrimiento. Pero si hay algo que hacemos y con la frente en alto, y lo hacemos cada día y me refiero a mi profesión, mientras me traslado a mi centro de trabajo donde se le brinda atención, a pacientes con alta sospecha de infección por covid-19, o muchos de ellos que llegan a nuestro hospital ya con diagnóstico positivo, por esta terrible enfermedad. Conocer historias de los pacientes de cómo llegaron a adquirir el virus, cuando estos todavía tienen fuerzas para mantenerse de pie y con una dificultad respiratoria que aún les permite hablar. Conocí una persona de la tercera edad que llegó en estas condiciones y lo único incorrecto que hizo fue desplazarse al mercado a comprar una bolsa de rosquillas a su hija. Que muy probablemente esto le costara la vida. Me preguntaba mientras se le brindaba su atención antes de ser ingresado a sala de sospechosos de covid-19 si él ganaría esta batalla y sobreviviría, o morirá en el intento. A eso precisamente me refiero, ese valor que nos impulsa en brindar cuidados a nuestros pacientes a pesar del riesgo alto de infectarnos, el amor por nuestros pacientes y el deseo de que salgan con éxito de estas crisis. Cumplimos con principio de humanidad y dedicación hacia ellos, y sobre todo la confianza EN JEHOVÁ DIOS de contar con su protección, porque él conoce nuestro corazón y las auténticas intenciones que cada uno tenemos de servir, eso nos ayuda a vencer el miedo. Aunque nuestros gobernantes no lleguen a conocer este sentimiento, solo esperamos que finalmente se nos dote de las herramientas que necesitamos para seguir ayudando.