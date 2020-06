Cartas al editor

Nuestro país se está viendo severamente afectado por los daños colaterales sobre la crisis que está viviendo el mundo, y gracias al mal manejo que se le está dando a este flagelo ha quedado al desnudo y nos está golpeando sin piedad el que en nuestra nación la salud y la educación nunca hayan sido una prioridad. Sin duda alguna la desidia de quienes nos gobiernan está dañando más al pueblo que los diversos sucesos que están transcurriendo en el mundo, por ejemplo, los miles de desempleados que hay en Estados Unidos inmigrantes hondureños, que ya no pueden seguir aportando a sus familias por su situación allá, no nos afectara tanto si acá la tasa de desempleo no fuera tan alta y las oportunidades fueran suficientes para todos, tampoco estuviéramos en un confinamiento absurdo -desde mi punto de vista claro-, ya que las medidas que hasta el momento se han tomado no han sido muy efectivas que se diga, pues encerrar a un pueblo al que no le han sabido proporcionar sus derechos básicos como la salud y el empleo me parece un acto abyecto e inescrupuloso, no todos pueden quedarse en casa cuando carecen de empleo; los medios de comunicación lo que han hecho es atisbar de miedo a las personas informando sobre caos, y objetando que nos falta lo peor todavía, pero muy pocos dan esperanza, lo último que debemos perder en este camino oscuro donde aún no se mira con claridad cuál sea nuestra salida, y muchos se autoproclaman ponderables, pero ocultan muchas cosas, y eso está causando que las personas de la tercera edad se atemoricen y sufran de paranoia, pues han hecho creer el que el covid-19 es altamente mortal, puedo decir que a raíz de tanta información en internet este tema de la pandemia se ha vuelto críptico.

La anomia que ha causado la muerte de George Floyd hace unos días sin duda alguna será una causante para que nuestros compatriotas sigan siendo discriminados, pues ahora protestar en el continente americano al parecer se ha vuelto un delito, y nos han hecho creer que el éxito individual debe primar sobre el bienestar colectivo.