Cartas al editor

El relato de hoy será sobre cómo la buena literatura es perpetua con el paso del tiempo y cómo García Márquez con el arte de la escritura, hace muchas décadas atrás, nos habló de hechos que hoy en día estamos viviendo también en nuestro tiempo. Cuando el mundo se enfrenta con lo desconocido, cuando el más es demasiado colectivo, la humanidad se enfrenta contra el caos, la enfermedad, la soledad, invaden nuestras vidas sentimientos como la nostalgia, el olvido, pues muchos quedaron separados de sus seres queridos, ya las semanas perdieron identidad, los días están camuflados, ahora da lo mismo que sea lunes o viernes y, poco a poco, la peste del olvido nos invade.

Las almas de cada ser lloran internamente por motivos indistintos, pero que cada personalidad es distinta y sensible a su realidad, las personas mayores son representadas sin duda alguna por Úrsula Iguarán, quien en su juventud era quien velaba por el bien de todos, y de la casa, pero que cuando las muchas primaveras la visitaron quedó como un muñeco con el que jugaban los niños, y es que ahora nuestros ancianos están -aun cuando les queda fuerza y sabiduría- siendo víctimas de la vulnerabilidad y entre tantas cosas que se dicen, para algunas naciones son un estorbo, las viudas ya no son visitadas por sus amistades, las familias están distantes pese a que su cercanía física no esté limitada, las habilidades se están desarrollando casi por inercia y por monotonía, como el coronel fabricando sus pescaditos de oro, ahora somos expertos haciendo lo mismo, también ha quedado al desnudo la hipocresía de la Iglesia, como la del padre Nicanor, que marcó a diecisiete hombres que después fueron víctimas de los conservadores.

En tiempos de cuarentena la soledad aumenta, pues te abandonan tu trabajo, si trabajabas al día, y los enamorados ahora se ven pero no pueden acariciarse, el amor para muchos está muriendo. No todos tienen la fortuna de estar con su familia, y los que hemos leído “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera” nos damos cuenta de que todos podemos padecer este mal, sin importar, edad, raza o religión.