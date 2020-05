Cartas al editor

¿Son tiempos difíciles? Sí que lo son… No por el encierro, ni porque no podamos comprar todo lo que deseamos, o porque estemos a punto de perder el empleo, de esas 450 mil plazas laborales que estiman expertos a nivel nacional.

Es por algo más significativo, de valor incalculable, es por la pérdida del amor al prójimo, de la hermandad y la solidaridad.

Eso que nos arrastra a armar una protesta para impedir un sepelio digno de un cadáver, sin importar el dolor de los parientes, nuestros hermanos o el prójimo como nos enseñó el hijo de Dios.

Son aquellos arraigados valores, que nos heredaron nuestros parientes hace tan solo un tiempo atrás, los que hemos antepuesto a aquel ser humano que en el pueblo compartía el dolor del vecino, ese mismo que tras cocinar una sopa de gallina tomaba primero una taza para llevarle a la abuela, al compadre o al amigo que nunca falla.

Será que en tan poco tiempo se nos borró aquel deseo de acompañar hasta la muerte al que agonizaba, se nos perdió la pasión por compartir con el que más sufre para ganar indulgencias en el cielo.

Ya que son decenas de casos de familias que se han visto obligadas a dormir en la calle, al no poder cancelar una cuota atrasada del alquiler, sin importar que entre estos grupos se encuentren niños o ancianos, como sucedió en el centro de la capital donde más de 30 personas pernoctaron durante varios días en aceras.

Otro grupo que ha vivido en carne propia la falta de fraternidad son los que visten de blanco, esos que se dedican a dar la vida por los demás y que han palpado la soledad más que los pacientes con coronavirus al permanecer lejos de sus seres amados.

El bien individual. No nos importa nada, ni el bien individual, porque cada día unos 500 mil hondureños salen a la calle, cifra que se duplicaría o triplicaría si no fuese por las restricciones del gobierno, para abarrotar los mercados, supermercados, agencias bancarias, pero las iglesias es mejor no visitarlas porque el virus es muy peligroso.

En verdad, son tiempos difíciles, pero no por el coronavirus, es que perdimos el aroma a pueblo.