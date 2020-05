Cartas al editor

Los Homo sapiens tratamos de controlar de una u otra manera.

El motivo de esta pesadilla del Covid-19, que en este presente y en este futuro, se encuentra contenida de manera implícita como una incertidumbre, que no es más que el hecho concreto de no saber si lo que esperamos de nuestras vidas se concretizará, o peor aún no saber qué nos depara el mañana.

Me refiero obviamente a lo inesperado, a lo cambiante de la vida en todos sus aspectos, como lo relativo al poder, al trabajo, la familia, al amor y sobre todo a la vida misma.

Nosotros, los seres humanos, por temor a lo incierto, hemos llegado al extremo de nuestras facultades, inventando técnicas y métodos que nos permitan controlar este futuro incierto, predecirlo incluso, es decir tratar de controlar la incertidumbre propia de la existencia, construyendo modelos de certidumbre bajo ciertos parámetros, hemos elevado estos métodos y técnicas al plano del conocimiento científico, haciéndoles creer a los demás y peor aún a nosotros mismos, de que mediante el conocimiento científico y técnico de lo que sucedió en nuestro pasado, presente y futuro en nuestras vidas hoy, podremos controlar e incluso predecir y manipular este futuro a favor de nuestros intereses, y de los intereses de los demás seres .

Creo, sin afán de parecer excesivo con mis afirmaciones, que con lo expuesto anteriormente, he podido demostrar que estamos atrapados por la incertidumbre de qué pasara con el coronavirus.

Esta nos rodea, nos envuelve, nos asfixia y nosotros en cambio tratamos inútilmente de no sentirla en nuestras vidas. Intentamos ignorarla, inclusive, de manera ingenua buscamos huir de ella, pero ella siempre está allí, incertidumbre en cada paso que damos, en cada aliento de vida que tomamos de la naturaleza, en cada una de nuestras acciones. Hay que aprender a vivir con ella.

La crisis del coronavirus muestra la total interdependencia compleja de la que somos parte, la intersolidaridad de la salud, lo económico, lo social y todo lo humano y planetario.