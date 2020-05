Cartas al editor

El Covid-19, pandemia mundial sin precedentes y de gigantescas repercusiones en tantos ámbitos de la vida humana, plantea también innumerables retos en el campo jurídico. Uno de ellos tiene que ver con los incumplimientos contractuales. A nadie escapa que, como consecuencia de la pandemia o, mejor dicho, de leyes y decretos emitidos para prevenir el contagio del virus dejarán de cumplirse un sinfín de contratos. Así, ante la miríada de incumplimientos, irán muchos en la búsqueda de algún asidero que exima de responsabilidad. La fuerza mayor y el caso fortuito, ‘hermanos siameses de la no-responsabilidad’ al decir de Louis Josserand, se presentan como remedios jurídicos aptos para exculpar el incumplimiento ante sucesos ajenos a la previsión y capacidad impeditiva del deudor como epidemias, terremotos, etc. Junto con ellos, asomarán también institutos como la teoría de la imprevisión, la de la excesiva onerosidad sobrevenida o cláusula rebus sic stantibus. Pero hay que ir con cuidado. La fuerza mayor no comporta luz verde para disculpar todo o cualquier incumplimiento contractual, sin frontera alguna. ¿Cuáles son los límites de la fuerza mayor como causal de exoneración? Primero, la ley o el acuerdo de las partes. Si la ley, para alguna situación específica, o las partes mismas en el contrato, han dispuesto sobre el riesgo del caso fortuito, a ese convenio habrá que ajustarse. A falta de disposición legal o contractual, la norma es la liberación de responsabilidad en virtud de que el daño se debe a un evento imprevisible o inevitable, y en el que no habría mediado culpa. La fuerza mayor exime de responsabilidad, pero no necesariamente absuelve del cumplimiento de la obligación si la prestación es todavía posible, en cuyo caso habrá de ejecutarse al cesar la fuerza mayor.

Las reglas de la fuerza mayor no constituyen carta blanca liberatoria para dejar de ejecutar la prestación y resultar exonerado de responsabilidad por el incumplimiento: habrá que examinar cada contrato, la obligación debida y si es afectada o no por el evento.