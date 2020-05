Cartas al editor

En estos tiempos de “Quédate en casa”, cuando la televisión y navegar en internet son alternativas básicas para no aburrirse, hay que saber buscar y ver programas de televisión o documentales que son un verdadero “banquete de conocimientos”, que nos hacen pensar en lo maravilloso que es el universo, su historia, y mejor aún, sus enigmas. Uno de mis programas favoritos durante mi adolescencia fue el Show de Donny & Mary Osmond entre 1976 y 1979, un programa de variedad muy entretenido de mucho éxito. Me gustaba mucho y me influenció tanto que al cierre de los programas que produje para la televisión nacional, en los guiones que escribía para mis presentadoras usaba la misma frase que los Osmond, “Hasta entonces”, para despedirse de la teleaudiencia. Pero en este siglo XXI, el programa que acapara mi atención es “Alienígenas ancestrales”, de History Channel, por su contenido no de ficción sino que basado en investigaciones actuales, archivos, documentos o libros sagrados como la Biblia, en el cual ellos sustentan sus programas. Sobre nuestros ancestros los mayas, han realizado muchos enfoques, uno de ellos que se refiere a sus profecías sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos, que se supone debió ocurrir el 21 de diciembre de 2012, el mundo no acabó, por lo menos no de la manera que quisieron dar a entender, pues en realidad los mayas solo advirtieron del principio del fin de los tiempos y parece ser que así fue, desde el 2013 a la fecha la Tierra se ha visto sacudida por fenómenos naturales extremos como graves inundaciones, pandemias, sequías extremas, increíbles terremotos, temporales nunca vistos antes, o constantes caídas de objetos espaciales como meteoritos que pueden ser los que trajeron a la tierra el Covid-19. Para muchos estos fenómenos son claras señales de la llegada del fin de los tiempos. La antigua civilización maya entendió y estudio muy bien las claves de la historia cósmica y lograron predecir que luego del 2012 se iniciaría una nueva era, y sin duda alguna que después del Covid-19 así será.