Cartas al editor

La actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19, al igual que cualquier situación extrema, sacará a relucir lo mejor de algunas personas y lo peor en otras. Muchas personas trabajarán sin descanso para aminorar los estragos de la pandemia, otras, tratarán de aprovecharse de la crisis y de sacarle el jugo a la actual situación. Habrá algunos que sin importarles el dolor y el sufrimiento tratarán de llenar sus cuentas bancarias, otras arriesgarán sus vidas tratando de salvar la de otros que por lo general no conocen y lo harán porque en su ADN está incrustado el servicio a los demás. Habrá algunas personas que no se tocarán la conciencia para aprovecharse del dinero público destinado para ayudar a los más necesitados. Son los dos extremos de nuestra esencia: el mal que busca solo el bienestar personal sin importar nada más, y el bien, ese que se hace sacrificando todo por el bien común. ¿A qué extremo perteneces? ¿A los que le ponen el pecho a las balas o a los que buscan sacar ventaja de las dificultades de los demás? Nuestra patria necesita y requiere en estos momentos de dificultad y angustia, de lo mejor de su gente, es el tiempo, es momento en el que todos tenemos el deber, la obligación y el compromiso de dar lo mejor de nosotros, es el momento de sacar ese espíritu de lucha que todos llevamos y lo pongamos al servicio de la patria, la forma más efectiva y segura de enfrentarnos a la actual crisis es estar unidos y poner al servicio de nuestra patria nuestras habilidades. Es urgente que los hondureños comencemos a practicar la compasión, el mal de un hondureño debe ser el mal de toda Honduras, si entendemos la urgencia que hay y ponemos nuestra voluntad en pro del bienestar de nuestra patria tarde o temprano obtendremos resultados positivos que beneficiarán a nuestra gente. Un país no puede progresar si su gente no toma la decisión de unirse y trabajar por el bien de todos, despojándose de intereses personales y ambiciones particulares. En nuestro país llegó el momento de tomar las decisiones correctas.