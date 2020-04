Cartas al editor

La era del coronavirus es una prueba titánica para el mundo entero, ha quedado en evidencia que el mundo no estaba y no está listo para combatir una pandemia de la magnitud causada por el Covid-19. La pandemia va a dejar miles de muertos alrededor del mundo. Esta vez la pandemia ha tocado de igual manera a los países ricos y a los países pobres.

Lo complejo es que cuando se logre controlar el virus el reto de recuperar la economía va ser súper difícil. El reto al que se enfrentan los gobiernos es gigantesco. Nuestras vidas van a cambiar. Un antes y un después. La pregunta obligada es ¿cómo será nuestro después? ¿Cómo volvemos a nuestra vida normal? ¿Cómo nos recuperaremos de la crisis? No hay una fórmula mágica o un manual que nos indique qué hacer en momentos tan complejos y difíciles como este. Es el momento en el que los verdaderos líderes demuestren su liderazgo y conduzcan la barca a un puerto seguro. En estos momentos de crisis es necesario escuchar con atención a los expertos y hacer caso a las indicaciones que ellos nos dan.

Sin duda la diferencia entre la vida y la muerte está en seguir las instrucciones que los expertos nos dan, y respetar las directrices de las autoridades. Varios gobiernos se han visto en el dilema de salvar la economía o salvar las vidas de sus ciudadanos. Muchos empresarios avaros y sin escrúpulos prefieren seguir llenando sus bolsillos sin importarles lo que le pasa a la gente, pero también hay un gran número de empresarios responsables y comprometidos con el bienestar de su tierra. Lo medular debe ser salvar la mayor cantidad de gente y recuperar la movilidad el panorama global.

Es incierto, la tarea será monumental y el trabajo que sigue no será fácil, va a requerir del esfuerzo conjunto de las sociedades y de los gobiernos. El mundo que conocimos ayer no es el mismo en el que vivimos hoy, estamos en una etapa de cambio, todo cambió desde que inició la pandemia del Covid-19, quizás la naturaleza quiso enseñarnos que nada de lo que tenemos es seguro, que hay cosas que no podemos controlar. Ni las grandes potencias saldrán ilesas de esto.