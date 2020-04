Cartas al editor

No hay mal que por bien no venga Cinthia Salazar. Periodista

“¡Te das cuenta!

Todo se redujo a un espacio donde teniendo carros no los puedes usar, teniendo dinero no lo puedes salir a gastar, teniendo ropas lujosas te estás poniendo cosas cómodas que ni combinan, teniendo joyas, ni las volteas a mirar y podría seguir la lista.

Hoy estás en tu hogar con lo básico y cuidando de ti y los tuyos.

¿No te parece una gran lección que nos da la vida?”

Este es un mensaje anónimo de los que han circulado en redes sociales durante esta crisis del Covid-19, y es uno de los que más me ha gustado debido a que nos hace reflexionar y apreciar nuestra vida y la de nuestras familias.

Lo que está pasando nos deja una gran lección, cada quien la interpretará a su manera y sacará sus propias conclusiones; en mi caso estoy sorprendida, este es un caso raro, muchos lo han catalogado hasta de profético, particularmente me ha dado tristeza todo lo que ha pasado en el mundo, en especial, el impacto que ha causado esta pandemia en Italia, donde muchas familias no le pudieron dar el último adiós a sus seres queridos, que Dios les dé el consuelo que necesitan. Otro factor que me ha llamado la atención es que de acuerdo al sitio web viapais.com.ar el agua de los canales de Venecia se volvió cristalina y se llenó de peces, patos y cisnes; mientras tanto en una noticia de la página de Facebook “Dominicano Show” observaba “como la fauna se ha liberado llegando a las calles de diferentes ciudades donde antes no se veía, por ejemplo, en Italia se volvieron a ver delfines jugando en las aguas, así también patos visitaron la famosa Fontana di Trevi, por otra parte pavos disfrutan de las solitarias calles de Madrid en España y en Japón varios ciervos se observaban en las zonas urbanas en busca de alimentos. En el audiovisual también se revela que a finales de febrero la NASA confirmaba el descenso generalizado de la polución en China, concluyendo de esta manera que el mundo respira mejor gracias al coronavirus.