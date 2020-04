Cartas al editor

Honduras es tierra de hombres y mujeres valientes que a lo largo de su historia se han enfrentado a muchas dificultades y ninguna de esas dificultades ha podido doblegar a nuestro pueblo; apaleados, arrinconados, casi noqueados pero nunca derrotados, esa es mi tierra amada, tierra de hombres y mujeres que luchan a diario contra las adversidades y jamás se han rendido y con toda seguridad jamás se rendirán. La pandemia del coronavirus sin duda es un mal que quizás cause mucho daño a nuestro pueblo, pero al igual que en otras ocasiones nuestro pueblo vencerá porque Honduras es tierra de gente valiente, que lucha con lo que tiene contra lo que sea y siempre sobrevive las dificultades, sacan lo mejor de nosotros. Es tiempo de demostrar lo grande que es nuestra patria. A pesar de no tener los recursos con los que cuentan los países ricos, tenemos la ventaja de estar acostumbrados a remar contra la corriente, estamos acostumbrados a luchar a diario contra miles de dificultades y nada nos ha hecho retroceder o rendirnos, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos, vamos a salir de esto como lo hemos hecho siempre, con valor y determinación, y depositando nuestra confianza en el creador del universo, unidos, confiando en Dios y dando lo mejor de nosotros saldremos adelante porque volteando hacia atrás veremos que nosotros siempre hemos tenido en nuestra historia dificultades que pareciera que son insuperables, pero con nuestra fortalezas y nuestro ingenio las hemos superado y solo quedan como malos recuerdos. Hoy somos un país enfrentándose a un reto enorme sin tener las herramientas necesarias para superar el reto, no tenemos los recursos ni las herramientas, pero tenemos un equipo humano excelente, quizás uno de los mejores del mundo, y con ese equipo humano le haremos frente y saldremos victoriosos, porque eso es Honduras, un país golpeado por las dificultades, pero nunca vencido, un país que jamás se rinde y que con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo le vamos a ganar la batalla al coronavirus.