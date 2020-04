Cartas al editor

Hubo un personaje muy famoso en Honduras, fue presidente después de la dictadura cariísta del 33 al 47. Ascendió a la primera magistratura en 1948. Me refiero al doctor Juan Manuel Gálvez, un hombre con características peculiares, muy particulares, propias de un verdadero hombre del pueblo; su residencia estaba ubicada a media cuadra al oriente del Correo Nacional en Tegucigalpa. Todas la mañanas sacaba su silla a la acera de su casa para respirar el aire fresco matutino y escuchar el rumor de los pinares de El Picacho; saludaba a los transeúntes o caminaba hacia el Parque Central para platicar con la gente. En 1982, el doctor Roberto Suazo Córdova asistió a la inauguración de un tramo carretero en Trascerros, municipio de Nueva Frontera en Santa Bárbara, cuando se disponía al almuerzo en una aula de la Escuela Francisco Morazán de la localidad, miembros castrenses que lo protegían invadieron el solar del centro educativo, por lo que el presidente Suazo reaccionó diciendo: “¿Quién fue el de la idea de traer a este montón de soldados? ¡A mí es el pueblo el que me cuida!”, enfatizó. Ahora, para que el pueblo quiera a sus gobernantes debe de ganárselo haciendo obras de beneficio para la colectividad, pero que no cometan los errores garrafales de iniciar obras de mucha inversión y dejarlas en abandono. Respetable y apreciado alcalde Nasry Asfura, “Papi a la Orden”, la aldea Las Casitas, al sur-occidente de la capital, le reitera la solicitud de apoyo para realizar los proyectos de alcantarillado para aguas negras y la pavimentación de 900 metros de sus calles. Señor presidente, don Juan Orlando Hernández Alvarado: 40 aldeas del municipio de Nueva Frontera, en el departamento de Santa Bárbara, le solicitan el apoyo para la pavimentación de 35 km de la carretera para conectarla con la línea divisoria internacional Honduras y Guatemala, creando en Trascerros la cuarta aduana fronteriza, después de la de Agua Caliente, El Florido y Corinto, todo para beneficio del pueblo hondureño y centroamericano, para el comercio, acortar el tránsito y mejorar el turismo recíproco hondureño-guatemalteco.