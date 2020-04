Cartas al editor

Aguanta, Honduras, aguanta, que la noche va a ser larga, muy larga, que las dificultades van a ser enormes. Aguanta, que la espera va a ser desesperante. Aguanta, que el miedo se respira en el aire. Aguanta, Honduras, aguanta, que el viento sopla con su furia implacable. Aguanta como siempre lo has hecho, recuerda que siempre has librado batallas difíciles y has salido adelante, has luchado contra la naturaleza, contra la pobreza, la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, los narcotraficantes, la avaricia de los empresarios, la indiferencia de tu gente.

Aguanta, Honduras, aguanta, porque la noche va a ser larga y los días difíciles y muy complicados, pero para ti que estás acostumbrada a remar contra la corriente, a pelear sin armadura, a defenderte con uñas y dientes, esto será como un nubarrón negro queriendo arruinar el paisaje. La sombra de oscuridad está sobre toda Honduras, pero el sol va a salir y su luz nos va a iluminar, no sabemos cuándo, por eso tenemos que aguantar y esperar, la espera va a ser angustiosa, compleja y complicada, con resultados inesperados, pero conscientes de que con la ayuda de Dios de nueva cuenta vamos a poder decir otra vez “lo hemos logrado”, y lo vamos a lograr porque habremos entendido que la única forma de lograr superar esta noche oscura de nuestra historia es unir nuestras fuerzas y concentrar esas fuerzas en favor de la nuestra amada tierra, tierra que ha sufrido, ha llorado, pero jamás se ha rendido y jamás se rendirá. Nuestra patria luchará con lo que tiene contra lo que sea y siempre vencerá. Se vale tener miedo, se vale entender que las cosas serán difíciles, lo que no se vale es rendirse, en Honduras no es una opción rendirse, en Honduras luchamos hasta el final porque Honduras pare hombres y mujeres valientes.

Aguanta, Honduras, aguanta, porque siempre lo has hecho y siempre lo harás, con la ayuda de Dios y el esfuerzo y sacrificio de tu gente lo seguirás haciendo, y al final, una luz de esperanza se quedará entre nosotros y nos permitirá alcanzar nuestra meta más preciada: sacar a nuestro pueblo de la pobreza y la miseria. Dios bendiga Honduras.