Cartas al editor

Esto lo hemos dicho o lo hemos pensado los hondureños en algún momento, estamos ante el reto más enorme de nuestra historia moderna, estamos ante un reto gigantesco, hoy estamos enfrentando la crisis sanitaria más grande de los últimos tiempos. Esta crisis trae también una crisis económica que quizás sea sin precedentes para nuestra economía, el reto es súper grande, los líderes de nuestro país están frente al momento más complejo de sus carreras.

En momentos como este que estamos viviendo es que se prueba de qué están hechos los que lideran el país, en estos momentos se conoce a los líderes de verdad, esos líderes que están dispuestos a poner los intereses de la patria antes de los intereses personales. En este punto, es el punto en el que todos comenzamos a hacer sacrificios en favor de los más necesitados, es el punto en que nos despojamos del egoísmo y comenzamos a pensar en el bien de Honduras, es momento de que los que más tienen compartan con los que menos tienen. Algo que me pregunto es dónde está Libre o los demás de la oposición.

¿Ya comenzaron a hacer sacrificios reales a favor del pueblo? ¿Ya comenzaron a dar de lo mucho que tienen o van a seguir criticando todo lo que se hace y diciendo que ellos tienen la solución mágica?

Es el momento que todos vayamos en la misma dirección y rememos juntos contra la corriente. Este es momento en el que todos entendamos que el bien del país está por encima del bien personal, este será un momento difícil que no sabemos cuánto va durar y no sabemos cuál será el resultado, no tenemos idea cuáles serán las consecuencias, pero de algo de lo que estoy seguro es que el espíritu de nuestra patria es grande e invencible, no hay nada que pueda hacer caer a nuestra tierra porque somos una tierra que a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar de los avatares del destino, a pesar de los malos políticos que nos han gobernado, nuestra tierra se ha mantenido en pie, firme y caminando hacia delante sin ver atrás.