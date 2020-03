Cartas al editor

Nuestro país no es la primera vez que es amenazado por una epidemia de salud, pues lo fue en 1992 por el temible cólera. En aquellos años las autoridades de Salud, que encabezaba el ministro Dr. César Castellanos Madrid (QEPD), junto a un gran equipo de asesores y colaboradores lograron establecer un cerco epidemiológico en los cuatro puntos cardinales. Recuerdo que cuando entró el cólera allá por el sur, en una playa que se llama Boca del Río Viejo, en Choluteca, se me notificó, como productor del programa “Todos por la salud”, que nos desplazaríamos a realizar un reportaje al respecto, y así lo hicimos junto a la presentadora Yadira Bendaña, un camarógrafo de TVC, y el Dr. Castellanos le dijo al Dr. Carlos Alirio Cruz (QEPD) que coordinara la visita, y este, a su vez, le notificó al Dr. Mauricio Oliva Herrera, actual presidente del Congreso Nacional, quien se desempeñaba en esos años como director del Hospital del Sur y de la regional sanitaria de Choluteca, supervisara que todo saliera bien. Y así sucedió, en esos años la televisión se miraba con tremenda audiencia y no como ahora con la competencia de la internet. Entonces cuando se combinan el uso racional de los medios de comunicación de forma científica y no amarillista junto a unas autoridades competentes los resultados son excelentes. Los mensajes sobre la campaña de prevención que realizamos para prevenir el cólera en Honduras fueron un éxito, de hecho, nuestro primer programa de “TPS” fue sobre el tema y la labor que realizó el Dr. Carlos Alirio Cruz. Fue muy importante, sin duda, que nuestras autoridades de Salud de esos años eran de otra estirpe. En mi opinión y experiencia en temas de salud, si las autoridades actuales hubiesen cerrado las fronteras con antelación, la situación sería más alentadora. Por otro lado, debo advertir que las personas con motivo de la cuarentena con facilidad expresan frustración, enojo, y que atacan verbalmente a los demás, están mostrando síntomas de falta de salud mental, por lo que se deberá de preparar una estrategia para tratar a estas personas que pueden llegar a ser muy peligrosas para sí mismas y los demás… ojo con eso.