Cartas al editor

Un hombre es principalmente lo que es como resultado de lo que hace.

Se conoce a un hombre simplemente por su existencia y no por el carácter de sus acciones, y así un hombre es liberal o codicioso, valiente o cobarde o francamente abierto o tímido moderado o disoluto.

Como estas cualidades producen felicidad o desdicha, interesan permanentemente a los seres humanos.

Puede decirse que las virtudes o vicios humanos se definen primariamente en términos políticos. La sociedad civil y sus leyes definen lo que es bueno y lo que es malo y la educación de la sociedad civil forma a los ciudadanos.

El carácter de la vida de estos está decisivamente influido por el carácter del régimen en el cual vive un hombre.

Todo cambio de un estilo de vida presupone un cambio en el plano político.

En este estadio se manifiesta que la “máxima virtud al parecer es vivir haciendo daño a los demás porque debe prevalecer el derecho del más fuerte” .

En algún rincón del cerebro hay una conexión, aceptación o rechazo a la idea predicha, estas ideas nos indican que la cuestión no radica en tener ideas sueltas o amontonadas en nuestro acervo de ideas, es más bien un camino que se ha desarrollado para negar la autoconciencia personal.

El hombre entre más conoce la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unidad le resulta más urgente el interrogante del sentido de las cosas y sobre su propia existencia.

El hombre debe de distinguirse en medio de toda creación calificándose como humano.

Hay que estar claros que no nos convienen ciertos alimentos ni nos convienen ciertos comportamientos ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, a que no nos convienen si queremos seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar cuanto antes, hay que procurar rodearse del mayor número de enemigos posibles.