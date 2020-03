Cartas al editor

El periodista hondureño Jemzen Reyes nos comparte desde España, país en el que reside actualmente, su opinión sobre la crisis mundial del Covid-19:

Y de un día para otro, todo cambió. Las calles a medio transitar, el silencio de un salón de clases en un día de semana; mientras la histeria, la preocupación y el miedo aterrorizan a todo un país. Quedarse en casa se ha convertido en una obligación de Estado, atrás han quedado los cafés con los amigos, las reuniones sociales con la familia, el domingo de fútbol o la simple rutina de salir y disfrutar de cualquier actividad al aire libre.

La situación que vivimos actualmente no es un juego, es muy grave. Muchas vidas están en riesgo y no podemos pecar de irracionales al creer que esto no le afectará a usted o a su entorno familiar. ¿Quiere recuperar su rutina? En sus manos está ayudar para que todo vuelva a la normalidad. Es muy fácil. Puede empezar por acatar todas las disposiciones que las autoridades brindan a través de los canales de información oficial. Esto es vital para evitar ser un número más en las estadísticas.

Tome las precauciones del caso, piense que sus acciones también tendrán consecuencias en los demás, como un efecto dominó. Recuerde que está realidad no conoce de idealismos políticos, religión o estatus social. Hasta que no llegue la normalidad, sigamos uniendo esfuerzos, cuidando unos de otros, sin culpar a nadie por lo que podemos hacer cada uno de nosotros y olvidándonos por un momento de las divisiones que han causado los colores políticos y que tanto daño le han hecho al país.

Al igual que usted, muchos esperan con ansias retomar esas conversaciones que quedaron sin concluir, aquellos cafés pendientes que amenizaban tardes de tertulias, las escapadas de los fines de semana con la familia e incluso aquellos abrazos y besos pausados pero que hoy solo hacen eco a través de pantallas. Todo esto volverá a suceder si usted hace su parte.