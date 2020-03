Cartas al editor

En Honduras mucho se habla sobre el analfabetismo, en el censo nacional del 2012, el índice de analfabetos era de 1,120,000 analfabetos; personas que no sabían leer ni escribir; para el 2019, en lugar de bajar el índice de analfabetos, aumentó en los niveles escolares.

En la educación para la vida, se utilizó el Método Lancasteriano, se practicó en la Escuela Escolástica, por los maestros escolásticos, para enseñar a leer y a escribir, usando una serie de pasos ordenados y especificados, utilizando a los alumnos adelantados como monitores o facilitadores debidamente entrenados.

Este antiguo método fue propuesto y aplicado por dos pedagogos de renombre: Joseph Lancaster y Andrew Bell, y que en Honduras se utilizó en escolástica por los maestros, en la época de escasez de maestros, en la denominada, “escuela vieja”, donde funcionaba de primero hasta el tercer grado.

Los alumnos egresados de dicho grado eran contratados por las alcaldías, para nombrarlos encargados de escuelas para enseñar: gramática, aritmética, geometría, música… alumnos expertos en la solución de problemas de regla de tres, cubicación de madera en rollo y aserrada, números fraccionarios, aprendizaje de la lectura y escritura; su aplicación en dictados, en composición; práctica de la caligrafía, con el Método Palmer; fue la educación con el Método Lancasteriano que facilitaba la forma de combatir el analfabetismo de aquellos tiempos y de preparar la nueva sociedad de lectores, donde los libros eran escasos, el papel escaso, los radios transistores no existían; pero sí, la educación de aquella época fue mejor; los alumnos leyeron y aprendieron poemas de poetas de su tiempo: actualmente, muchos profesionales no pueden usar las plumas fuentes, si se las prestan, las toman al revés, quieren escribir colocando la plumilla al revés sobre el papel alegando que ahora tienen a su disposición los medios electrónicos para escribir; en las escuelas escolásticas los alumnos aprendieron a manejar la plumilla en el canutero y no les faltaba el bote de tinta; podían laborar, como secretarios en los Juzgados de Paz o como secretarios municipales; fueron aquellos, verdaderos educadores, amantes del arte de enseñar.