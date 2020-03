Cartas al editor

Hace algunos días Tegucigalpa vivió una penosa experiencia producto de la improvisación y de la ignorancia, cuando reporteros de diferentes medios de comunicación se aglomeraron cerca de una compatriota que bajó de un avión y con alta sospecha de estar infectada por la temible cepa del coronavirus (Covid-19), y que encendió las alarmas de la población con carencias de salud, que sumado a esto sería una situación apocalíptica porque no es desconocida la situación precaria e insuficiente de los establecimientos de salud al prestar sus servicios.

Los hospitales locales, y haciendo referencia de los escasos presupuestos aprobados, atienden a la población muchas veces a medias porque ya han sobrepasado sus capacidades instaladas y de recursos ante tanta demanda, todos fuimos testigos en estos últimos días como empleados del hospital del Tórax se plantaron frente a la institución exigiendo insumos para protegerse al momento de manejar o brindar atención a pacientes sospechosos o positivos de tal infección, desmintiendo las versiones de las secretarías de Estado que afirman que están listos para atender la emergencia. Ante tales afirmaciones, estos empleados, angustiados ante la cruda realidad que viven día a día, tomaron decisión de manifestarse, porque estamos acostumbrados que esta es la única manera de ser escuchados.

Escenarios de este tipo solo dejan en la población más preocupación, cuando las mayorías tienen padecimientos de enfermedades crónicas y específicamente pacientes de tercera edad, sumado a esto la pobre práctica de la población de medidas de prevención como el lavado de manos, si además no cuentan con el vital líquido como es el agua, y no digamos de decenas de centros educativos donde no hay abastecimiento de agua. Es por eso que debemos estar involucrados todos ante esta emergencia y sobre todo las secretarías deberán hacerlo de una forma comprometida, sin principios políticos ni beneficios personales, al contrario, deberán ejecutarse todas las actividades con un fin único que es en beneficio transparente del pueblo hondureño.