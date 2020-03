Cartas al editor

El éxito en ser el nuevo líder en audiencia de HCH, más que un mérito propio, es el fracaso de otros medios de comunicación que surgieron antes.

Según una encuesta reciente de la firma Paradigma, este medio de comunicación televisivo supera con creces a los medios tradicionales. HCH no inventó el agua caliente para alcanzar un éxito tan rotundo, tan solo abrió sus micrófonos para escuchar al pueblo que en estos momentos de crisis que vivimos necesitaba urgentemente un canal para desahogar sus penas.

Aparte de ello haciendo un excelente uso de la tecnología actual ha establecido una televisión interactiva y mejor aún, sus presentadores y presentadoras se han convertido en parte de la familia de las miles de personas que los ven y escuchan día y noche en Honduras y fuera de nuestras fronteras.

En lo personal, lo he dicho en diferentes ocasiones en este mismo espacio y en programas de televisión, no comparto el excesivo amarillismo de su formato, el escándalo y hasta el morbo con que manejan ciertas noticias, pues sin lugar a dudas su estilo de presentar las noticias contribuye enormemente a los altos niveles de estrés en que vive el hondureño en la actualidad, pero para eso existe el control remoto, uno puede cambiar inmediatamente de canal si no le agrada lo que está viendo y escuchando.

Algunos dueños de medios de comunicación me han pedido mi opinión tomando en cuenta mi experiencia como productor de televisión por 29 años y me han preguntado qué podemos hacer para competir y mejorar el rating de nuestro canal. A uno le recomendé en febrero del año pasado que introdujera público en el estudio en algunos programas y que le facilitara tablets a los presentadores para interactuar con la audiencia, pues no era posible que un programa de dos horas de duración solo recibiera una llamada del público.

La respuesta fue que le tenían temor al público en el estudio pues podían generar actos vandálicos y que los presentadores de CNN, por ejemplo, no interactúan con nadie.