Cartas al editor

La costumbre de hacer las tareas escritas a mano, el recurso de acudir a la biblioteca más cercana para consultar los libros de texto impresos e informes en papel ya fue reemplazado por el aprendizaje digital.

Hoy, los estudiantes suelen hacer la tarea, comunicarse con compañeros y hasta con sus profesores, consultar sus notas y materiales escolares íntegramente a través de Internet. Los tiempos cambiaron y, sin caer en el debate de si es para mejor o peor, la conectividad llegó al aula como una herramienta clave para el aprendizaje. Los jóvenes suelen saber más de informática que los adultos, y en el caso específico del ámbito escolar, suelen estar más preparados y con mayor conocimiento que sus maestros, profesores y superiores escolares. En la era digital en la que vivimos, los chicos saben usar absolutamente todos los programas y dispositivos digitales, y están al tanto de todas las apps y comunidades en línea que se ponen de moda. Definitivamente, corren con ventaja con relación al manejo y conocimiento tecnológico de los adultos, ya sean padres, tutores o docentes. Prohibir totalmente los dispositivos digitales en el ámbito escolar no parece ser la solución más adecuada. La tecnología convive con nosotros y cada vez está más presente en los ámbitos y acciones diarias, y la escuela no es una excepción. Es importante que el docente esté más preparado en materia tecnológica, pero que además no rechace la existencia de la tecnología en el aula, sino que busque amigarse con ella y entender que es parte del estilo de vida de las nuevas generaciones. El diálogo de los adultos con los chicos es clave, a lo que hay que sumarle mayor control y seguridad sobre los dispositivos tecnológicos. En el caso de los docentes, su función pasa por ayudar a los estudiantes a entender cómo funciona Internet, informarlos acerca de los peligros que existen y acompañarlos para fomentar el buen uso de las redes sociales. Todo esto servirá para disminuir los riesgos, pero no hay que ser ingenuos. Los cibercriminales y acosadores de menores están casi siempre un paso adelante, a la espera de una oportunidad para actuar. Es por ello que debemos estar muy atentos a lo que hacen nuestros chicos con los dispositivos y en Internet.