Cartas al editor

Según información los embalses están en un 60% de su capacidad.

Ante la disminución de las lluvias en la mayor parte del país, la realidad hidrológica advierte que el año 2020 va a ser de mucho verano y que hay que ahorrar agua porque los embalses están perdiendo día a día este líquido. Esta situación de las retenciones de agua en Tegucigalpa es preocupante.

Como ciudadanos que consumimos este líquido debemos optimizar el servicio y hacer todo lo posible por ahorrar agua.

Las autoridades deben empezar a reglamentar el uso eficiente del agua en todo el territorio para evitar su escasez.

La idea es minimizar su uso, que solo sea para el consumo humano y animal y lo que tiene que ver con la producción de alimentos.

Hay que poner en marcha un plan de acción orientado a prevenir que los recursos hídricos no disminuyan y que todos los sectores interesados en el tema propongan un marco legal, realizar talleres de consulta a nivel nacional para así establecer las bases para una acción organizada, participativa.

En Honduras hay estimaciones sobre el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que mide directamente la pobreza de los hogares a partir de la falta que sufren en lo relacionado a la disponibilidad de agua potable.

Esto aumenta la vulnerabilidad de los pobres. Lo mínimo que podemos hacer como capitalinos desde ya, es recoger el agua cuando nos bañamos para reutilizarla en los sanitarios, no lavar casas, no lavar carros ni aceras, y dejar de construir edificaciones si bien es cierto que este sector contrata mucha mano de obra, pero hay que aprender que sin agua no se podrá vivir.

“La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, en América Latina y el Caribe, 106 millones de personas no cuentan con agua”. Ayuda en Acción.