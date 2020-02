Cartas al editor

Es doloroso saber cuántos jóvenes están luchando contra la depresión a causa de la soledad o por cualquier otro infortunio de la vida; unos acongojadamente la pierden y otros siguen batallando en secreto diariamente.

Gente que se siente invisible en las calles, y desgraciadamente, lo que es peor, dentro de su propio hogar.

“Mi vida ya no tiene valor”, palabras que marcan un sentimiento profundo de melancolía. A veces, el que te digan “Lee más la biblia”, “Ora más”, “Ayuna más” no es suficiente para anestesiar el dolor.

Muchas de esas veces necesitamos un amigo, alguien en quien podamos confiar y tener la certeza de que no va a juzgarnos para mal a pesar de nuestro trágico historial de vida. Pero nos ocultamos por miedo a ser rechazados y que nos lleguen a criticar sin piedad alguna.

Pasan los años y vamos acumulando en nuestras vidas desgracias que no han podido ser resueltas. Tenemos una cuenta pendiente con nuestro pasado, pero preferimos aislarnos por temor antes que realizar una amistad. Cuántos jóvenes estarán sosteniendo un lápiz en su mano en este momento, con el deseo de querer dejar de existir. Cuántas gotas de alcohol se necesitan para olvidar por un momento algún recuerdo cruel y una vida nefasta. Cuántos gramos de cocaína te hacen aliviar el infierno en el que has vivido.

Seguramente te sientes parte de los que se sienten invisibles, solos, rechazados en el mundo. Déjame decirte que no hay un lugar tan lejos ni tan oscuro en el que Dios no esté. No hay ni un tan solo segundo en el que Dios haya dejado de estar contigo. Si eres de los que se sienten desapercibidos incluso por tu familia, busca un amigo, alguien en quien puedas apoyar tu cabeza en su hombro. Sé que te has sentido deprimido durante mucho tiempo, pero siempre habrá una luz al final del camino, siempre habrá alguien con quien puedas contar, solo intenta abrir tu corazón descarnadamente y te aseguro que te sentirás, poco a poco, mejor.