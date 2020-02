Cartas al editor

En los últimos tiempos, el problema de la violencia se ha venido agudizando, y esto es un asunto que se expandió en todo el mundo, son diversos factores los que actualmente nos mantienen tensos, tanto internos como externos, es por eso que para que el mundo tenga paz, primero hay que conseguir nosotros mismos nuestra paz interna, no podemos dar de lo que no tenemos.

Es bastante impactante y triste, ver muchos jóvenes con problemas de depresión, de estrés, insomnio, violencia, sensibilidad, y también personas de diversas edades, tienen el mismo problema, ¿qué pasa cuando no tenemos una vida tranquila? Pues el mundo se nos vuelve un caos, y por ende caos es lo que devolvemos, debido a eso, varios países ya se están preocupando por cuidar la salud mental de sus habitantes, pues si tenemos el control de nuestras mentes podremos manejar con mayor facilidad las diferentes situaciones que nos toque enfrentar, debemos aprender a sanarnos nosotros mismos, pues es una tarea que nosotros mismos somos los responsables de realizar, claro que otros nos pueden ayudar, pero al final la decisión de dejar que algo nos afecte o no es de nosotros, y de cómo podamos voltear una situación que parece difícil de manejar a nuestro favor, y si no, al menos sacarle el mayor provecho a todo aquello que no nos sea tan favorable, pues muchas veces nos volvemos insensibles cuando se ven otros afectados, ya es normal prácticamente escuchar que alguien perdió la vida, y nosotros en santa paz, y tampoco es así, la violencia sigue en aumento, los niños sufren, y son causantes de bulliyng, los padres muchas veces no entienden a sus hijos, tampoco los maestros, y muchos al sentirse incomprendidos, y al no tener esa paz interior, esa que no saben cómo obtener, ya que a veces ni ellos mismos se conocen, escogen senderos que terminan alejándose de la tan preciada paz. Paz que no tiene precio, paz que necesitamos para que estemos en armonía con nosotros mismos, paz para que en el mundo haya equidad, paz para trazar bien nuestros sueños, paz para tener una cultura que nos permita vivir mejor..