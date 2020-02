Cartas al editor

El Partido Nacional (PN) es una institución política fundada el 27 de febrero de 1902 por Manuel Bonilla. Este jueves celebra 128 años de ser uno de los partidos tradicionales, y hoy por hoy, el más organizado y popular del siglo XXI.

Yo soy nacionalista desde la mayoría de edad, fui secretario en representación del partido en mesas electorales en 1989, activista en elecciones posteriores y precandidato a diputado por Francisco Morazán en las elecciones internas del año 2012 (casilla 122).

En este espacio he escrito numerosos artículos para resaltar las virtudes del partido y de sus candidatos a cargos de elección popular. También lo he criticado. Nadie puede negar mi militancia, o que mi padre Rigoberto Espinal Irías, junto a personajes como César Castellanos, Samuel García y otros que fueron piezas claves en el movimiento de Oswaldo Ramos Soto le dieron prestigio al PN.

Siento por el partido el mismo cariño que sienten algunos que dicen “Mi partido”, a quienes conozco desde jóvenes pero, a diferencia de ellos, yo no me he aferrado a un cargo público por décadas, quienes han perdido el pelo y pintan canas pero no han perdido las mañas y quieren seguirse lucrando de las arcas del Estado.No le dan espacio a nuevas generaciones. Otros ya están ancianos como para aportar nuevos brillos a la solución de los problemas pero su apetito y la avaricia de poder no está satisfecha aún.

El PN llega desprestigiado a su cumpleaños, por lo que en las próximas elecciones está en precario nuestro sistema democrático, pues el otro partido tradicional por otros motivos quedó fuera de toda posibilidad real de volver al poder. Las internas del próximo año deberán ser entonces entre nacionalistas honestos vs cachurecos corruptos.

Veremos cuál es el precandidato que se rodea de gente desacreditada y de dudosa reputación y cuál el que lleve en sus planillas a una nueva generación de nacionalistas que en todo el sentido de la palabra rescatarán al partido de la estrella solitaria del desprestigio al que lo ha llevado una clase política que da vergüenza que sean parte de las filas del gran Partido Nacional de Honduras.