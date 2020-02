Cartas al editor

¿Sabemos lo que queremos? La respuesta parece ser relativamente sencilla, pero la realidad es totalmente distinta, pues muchas veces nos enfocamos solo en nuestro bienestar, y en cualquier circunstancia de nuestras vidas debemos tener una actitud clara de lo queremos, de lo que somos, de lo que podemos aportar, saber que todo lo que está a nuestro alrededor es un factor clave para nuestro desarrollo, y de este desarrollo puede depender el de otras muchas actividades, pero se necesita tener una visión de empatía, de humildad, de enfoque, una actitud dispuesta a romper esquemas, a saber soportar, empero, luchar con una cultura tradicional no es una tarea fácil; sin embargo, para cosechar éxitos no hay herramienta más efectiva que la voluntad, de nada sirve mostrarse ostentoso por fuera si nuestro ser interior carece de una actitud que busca nada más que el propio beneficio, cada labor que se hace bien hecha, vale lo mismo que las demás, así lo decía el poeta Guillén Zelaya.

Erradiquemos la desidia de nuestras diarias actividades y que nuestra mayor recompensa sea saber que nos hemos esmerado por lograr hacer bien las cosas, mientras exista la vida el aprendizaje no debería ser efímero, para ser prominente se necesita abrirse camino pero sin dejar a nadie más, sino, por el contrario, ayudando a otros en resaltar en todo aquello para lo que son buenos.

Por otro lado, el saber comunicar nuestras ideas y pensamientos siempre ayudará a que otros se sumen a la causa, la causa de aportar, de querer cumplir objetivos para que aquellos que siempre han tenido poco tengan lo mismo o quizás más de lo que nosotros siempre hemos tenido, por esta razón debemos apostarle todo a la educación, educar en el hogar, educar en el trabajo, educar mi forma de pensar, mi forma de creer, entender que no puedo pedir un cambio si nunca he intentado cambiar yo. El efecto de pretender seguir siempre haciendo lo mismo es otro pensamiento que debemos ir eliminando, no hay porque tenerle miedo a los cambios, pues el aprendizaje es constante y las realidades cambiantes. Considero todo en el marco de querer hacer mejor las cosas.