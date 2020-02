Cartas al editor

En esta ocasión voy a referirme al poder que tienen las palabras, y cómo es el vocabulario que muchos usamos en el entorno laboral, estudiantil, familiar, etc. Y tener en cuenta que nuestra lengua jamás será más rápida que nuestro cerebro, por eso debemos tener cuidado con las expresiones que empleamos. ¿Cuándo usamos un vocabulario que de cierta forma se mete en nuestro inconsciente? Pues la respuesta es relativamente sencilla, cuando nos preguntan cómo vamos con nuestro plan de dieta, y decimos ahí vamos “poco a poco”, si en realidad queremos bajar de peso, ese es el ritmo que queremos llevar, ir poco a poco, ¿qué significa la palabra poco? Poco es escaso, y si aplicamos la misma respuesta para cuando nos pregunten cómo vamos en el trabajo con el proyecto del mes, seguramente nuestro jefe se puede preocupar mucho, si un subordinado le dice que va avanzando de forma muy lenta en su proceso, cómo se escucharía la respuesta, en mi dieta voy muy bien, paso a paso, o en el proyecto, estoy llevando el trabajo paso a paso. Definitivamente la respuesta es muy diferente, pues paso a paso significa que estamos avanzando progresivamente.

Otra palabra que debemos cambiar en nuestro vocabulario de pobreza es “necesito”. ¿A qué me refiero con vocabulario de pobreza?, a que ante las demás personas, nuestros jefes o maestros, generalmente, nuestra forma de expresarnos dice mucho de nosotros, o puede crear en ellos una impresión errada a la que nosotros queremos dar. La palabra necesito es como una queja, necesito más tiempo, necesito dinero, necesito mejorar, a que cambiemos esa expresión por quiero tiempo, quiero mejorar, etc. Ya cuando decimos eso estamos demostrando que somos nosotros los que tenemos el interés que querer hacer mejor las cosas, y que estamos asumiendo nuestras responsabilidades. Debemos pasar de una posición pasiva a una posición activa, tener claro que no es lo mismo decir vale la pena a decir vale el esfuerzo, pues pena es sinónimo de tristeza, y esfuerzo de triunfo.

La mente puede crear cuadros poderosos de todo lo que decimos y así sugestionarnos de manera negativa o positiva, según cómo lo digamos.