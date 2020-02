Cartas al editor

No entiendo cómo es que el gobierno dice que en Honduras han bajado los índices de violencia y de delincuencia. Será mi percepción, pero yo creo que se han incrementado.

Basta ver los canales de televisión y leer los periódicos para darse cuenta. Me di la tarea de contar las noticias de sucesos y en un solo día, en una hora, hicieron reportes de cinco muertes violentas y de varios accidentes de tránsito.

Las autoridades tienen que hacer algo para parar esa violencia.

Honduras se desangra y parece que no le importa a nadie. No basta con que digan que las cifras han bajado. Los muertos se siguen contando en todos lados. Esa masacre de esta semana es horrible. Tienen que investigar y castigar a los culpables. No más impunidad.