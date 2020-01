Cartas al editor

A raíz de que estamos en año político, y que tenemos en el Congreso Nacional personas que poco o nada conocen de política, y ni siquiera cuentan con un grado de educación superior, políticos populares nada más, que se dedican a crear leyes y dirigirnos, personas que en su mayoría no tienen amor por el país y que solamente se dedican a satisfacer sus necesidades, ministros ocupando cargos sin ser especialistas en eso, y personajes que, metafóricamente hablando, son dinosaurios de estar en el poder, ¿por qué no pensar que podemos elegir a alguien con el don de servir, carismático, un profesional del periodismo, y pasante como segunda carrera de Derecho, que lo único que tiene es voluntad de servir?, si tanto creemos en los mismos, ¿por qué no dar la oportunidad a un rostro nuevo?

De quien les voy hablar es una persona cuya vida ha estado envuelta en la polémica, tiene una amplia trayectoria en varios medios nacionales y es alguien que está en contra de las injusticias, no importa del lado que vengan, él es imparcial y busca ser objetivo, dice las verdades de frente, criado en una de las colonias más populares de la capital de Honduras, la Kennedy, es alguien que ha venido luchando con esfuerzo para lograr sus objetivos, sin temor me atrevo a decir que es un ejemplo de superación, alguien a quien conozco desde hace un buen tiempo ya, y que me ha demostrado ser una persona íntegra, alguien que tiene el deseo de llegar a un cargo político para hacer política, y no para servirse de ella, alguien que sin duda alguna debido a su nivel de preparación sí entiende de estrategias de desarrollo, alguien que sí sabe que para que nuestra hermosa y amada Honduras se transforme necesitamos invertir en la educación.

Para hacer política no se necesita edad, se necesita ganas de querer ayudar a los demás, saber lo que es pasar sacrificios para salir adelante y, algo muy importante, tener conocimiento, desde mi postura como catedrático, yo sí le apuesto a un artista polifacético, yo sí creo en los cambios, creo en Nelyi Larice, El Showman, para diputado.