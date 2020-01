Cartas al editor

Hoy quiero relatar acerca de como un factor que muchos ignoran, y cuando hablo de muchos me refiero a los jóvenes, esos que son la generación del futuro, son los mismos que desconocen la importancia de estudiar y el poder para hacer que las cosas cambien para bien.

En la actualidad en el país, la mayoría de los jóvenes quieren el camino fácil, quieren llevar una vida ostentosa siendo youtubers, influencers o futbolistas, pero son muy pocos los que quieren tener conocimiento y muy pocos los que entienden la realidad nacional. Para Ortega y Gasset vida es “peculiaridad, desarrollo en una palabra historia”, esa misma historia que la juventud desconoce. El país lleva años sumergido en la ignorancia gracias a que seguimos cometiendo los mismos errores de siempre, gracias a que las presentes generaciones al no tener un nivel adecuado de estudio, el panorama de vida y de país que ven es muy corto, no les gusta leer, en clase no preguntan, no pueden hacer una crítica constructiva o con sustento, no tienen la actitud ni la perseverancia para creer en ellos mismos, desconocen el poder que tienen para cambiar las cosas y se olvidan que la juventud es un regalo que la vida nos da una vez, y que es bastante pasajera. Vygotsky en su teoría “Formación social de la mente” parafraseo, el entorno que te rodea influye en tu inteligencia, es decir, si creces rodeado de futbolistas de grande vas a querer ser futbolista, entonces, si los padres no exhortan a sus hijos a estudiar, a romper esa cadena que el hijo debe ser el heredero del oficio del padre, si no forma conciencia en que el país no se abandona, sino que hay que quedarse para ver como podemos contribuir a sacarlo adelante, que el problema por muy difícil que parezca puede tener solución, si ustedes jóvenes, tienen una actitud distinta.

No cabe duda que hay muchos factores que influyen para que la juventud sea un grupo desertor activo de los recintos de estudio, pero tampoco me cabe la menor duda del potencial que tiene un joven para cambiar su futuro, no es solamente soñar, es también luchar por hacerlo realidad.