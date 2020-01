Cartas al editor

Vaya, hasta que al fin les cayó el veinte, es decir, “ya entendieron” o “hasta ahora comprenden” en los medios nacionales más vistos de nuestro país lo importante que es dejar de estar hablando tanto de políticos y politiquería para darle paso a otros temas más importantes para la comunidad, como el inminente colapso de la capital por la escasez de agua que será causada no tanto por el cambio climático, sino más bien por la negligencia extrema de los poderes Ejecutivo y Legislativo anteriores y el actual, por no haber tenido la visión a futuro para gobernar en función de las próximas generaciones y no de las siguientes elecciones.

En este tema en lo personal “me lavo las manos”, pues en 1992 lo abordamos en el programa “Todos por la salud”, de mi creación y producción, con los empresarios Eduardo Facussé y Juan Ferrera, promotores en esos años del proyecto “Agua para todos”.

También en reiteradas ocasiones invitamos en ese mismo espacio a los exgerentes del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Ing. Julio Cárcamo (QDDG), y otros que ocuparon el mismo cargo en gobiernos posteriores. Desde entonces, advertimos con seriedad sobre la situación de emergencia que hoy estamos comenzando a vivir ante la sobrepoblación.

En este mismo espacio también he publicado diferentes artículos sobre el tema y para algunos canales he creado campañas de ahorro y concientización sobre el ahorro del vital líquido, lástima que en medios que son “pisteros” las quitaron del aire porque no obtuvieron “lucro”.

Entonces se trata de conciencia social, de asumir un compromiso con Honduras no solo cuando “hay dinero de por medio” o en el “mes de la patria”,.

Este tipo de mensajes deben ser cotidianos y tarea de los hondureños cinco estrellas para prever situaciones graves que se pueden evitar, precisamente con campañas de prevención.