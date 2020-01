Cartas al editor

A raíz de la muerte del general Soleimani en Iraq, el ambiente entre Estados Unidos e Irán se ha tornado muy tenso. Hace unos años atrás, la relación entre estos países no era mala, incluso, fueron aliados contra el Estado Islámico y ahora las cosas han dado un giro de ciento ochenta grados, pues Irán se retiró del acuerdo en donde se comprometía a no usar armas nucleares, y más de un país en distintos continentes está analizando la situación porque una posible guerra sin duda alguna afectaría mucho a terceros.

Por una parte, el petróleo en cuestión de horas tuvo un incremento del 3% después de lo sucedido, hay que recordar que la economía estadounidense depende de los precios del oro negro y que una guerra de esta magnitud no es conveniente para ninguno de los dos países, ambos cuentan con aliados poderosos, y aunque militarmente EUA es mucho más fuerte, la determinación de los soldados de Medio Oriente es sin duda alguna un factor determinante si de guerra estamos hablando, por otra parte, el presidente Trump hace énfasis en que su ataque lo realizó para evitar que compatriotas suyos murieran a causa del general, atacar la violencia usando la violencia, es una guerra de años que se ha llevado a cabo en distintos escenarios y que quienes han salido perjudicados, de forma más directa, son muchos que no tienen nada que ver en el asunto, y miles de jóvenes soldados van a una guerra que no iniciaron, solo porque en pleno 2020, sus líderes hombres ya maduros, no pueden evitar un baño de sangre que puede salpicar el mundo, los aliados mandan a sus soldados a pelear una guerra que no es de ellos, aquí por ejemplo, el costo de la vida aumentaría mucho más, los pobres se incrementarían, el planeta Tierra, la casa de todos, sufriría muchos daños.

Para finalizar, un desastre como este solamente traería consecuencias negativas en donde los afectados serán muchos, y no solo se ha perdido el respeto por la vida, sino también, el que la humanidad es la raza superior y es la única que se destruye así misma.