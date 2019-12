Cartas al editor

Melchor, Gaspar y Baltasar eran practicantes del arte pagano de la astrología, pues fueron a adorar al Niño Jesús guiados por una estrella que predijo el nacimiento de un rey.

Las predicciones no son exactas, pueda que ocurran o no, sin embargo, siempre vale la pena dar un vistazo a lo que probablemente nos depara el futuro. Son muchos los personajes célebres que para el año 2020 han hecho los siguientes pronósticos: Que los nacidos bajo los signos Géminis, Piscis y Sagitario tendrían suerte en cuestiones de dinero, salud y negocios para 2020. Que será el año más importante y cabalístico del siglo, pues ocurrirán varios cambios en el mundo. Tales como que entre los meses de marzo y agosto un colapso de fuerzas modificaría el eje y las energías del planeta. En 2020 no habrá ningún terremoto, pero sí habría cambios climáticos. Que muchas parejas se divorciarán debido a que habrá personas muy sensibles, además de que el año será influenciado por la carta de la justicia. Donald Trump sufrirá una enfermedad mortal, Putin sufrirá un atentado y los musulmanes atacarán Europa con armas químicas. En lo político será un año de mucho conflicto y aquellos que gobiernan con tiranía tendrán muchos problemas con la justicia. Una gran potencia económica caerá y no podrá levantarse. Países como China se han adelantado en materia económica, militar y político. Por lo que veremos en este 2020 si EE UU podrá mantener el poderío mundial que logró alcanzar en la Segunda Guerra Mundial.

Las opiniones son divididas en cuanto si es posible o no predecir eventos futuros. Sobre todo para la gente muy religiosa, escépticos o científica. Gran parte de las predicciones que anunciamos para el 2019 en este mismo espacio se hicieron realidad. Para nuestro país sin duda que podemos pronosticar sin ser adivinos que los problemas en salud, escasez de agua, delincuencia organizada y común seguirán siendo un dolor de cabeza para los hondureños y que vienen cambios para nuestra sociedad en lo que se refiere a la política, con el relevo de políticos desacreditados y obsoletos. Por gente nueva y brillante ¿Usted qué cree?

Yo deseo paz y abundancia para el 2020. Amén.