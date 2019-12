Cartas al editor

La nueva ley que entró en vigencia solamente reitera que el gobierno cree con toda seguridad que el desarrollo de un país se logra por medio de las armas y no de los libros, pues ahora los excedentes de las demás secretarías pasarán a la Secretaría de Seguridad, pero que los fondos de la misma están blindados y no pueden ser transferidos a otras.

Es difícil de creer y pensar que hasta la ministra de Salud haya devuelto 300 millones, cuando en el HEU se cerró la sala de dengue porque no había presupuesto, o cuando uno va a las farmacias y no encuentra medicamento, o cuando van a operar a las personas usted tiene que comprar el traje que usan los médicos para operar, y lo que le requiere para su operación. Últimamente y en lo que va del año han inaugurado muchos edificios de instituciones relacionadas con seguridad, seguridad que en el país acapara muchos de los fondos del presupuesto nacional, y que aun así, los homicidios este año fueron más que los del año pasado, al igual que las masacres, y lo que pareciera imposible de creer, pero como acá es el país de las maravillas donde todo puede pasar, asesinan personas en cárceles de máxima seguridad, la pregunta es entonces, ¿por qué se invierten tantos recursos y no se ven los resultados? ¿Por qué ofrecen mejores salarios y casas para miembros de las FF AA? En el país la pobreza va en aumento, pero las prioridades parecen solamente enfocarse en blindar unas instituciones serviles para el Ejecutivo, en donde tienen varios privilegios, los cuales los cientos de graduados que salen de las distintas universidades no cuentan con ellos, los hospitales colapsados, la educación precaria, no hay presupuesto para las verdaderas necesidades de un pueblo que carece casi de todo. Queda claro que cada quien prioriza aquellas cosas que cree son necesarias para su subsistencia, y el ver este tipo de acciones me hace pensar que nuestro gobernante lo que quiere es seguir aferrado al poder, y como todo buen estratega mantiene en óptimas condiciones a la única fuerza en el país que le garantiza seguir en la silla del poder..